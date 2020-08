Marvipol ma umowy kupna działek w Warszawie i Wrocławiu za ok. 20,4 mln zł

"Przedmiotem umowy jest ustalenie warunków nabycia od sprzedającego przez kupującego prawa własności dwóch nieruchomości gruntowych, na których kupujący zamierza zrealizować inwestycje deweloperskie. Pierwsza nieruchomość jest zlokalizowana w Warszawie, w dzielnicy Białołęka i składa się z kilku działek gruntu o łącznej powierzchni ok. 0,85 ha [Nieruchomość 1]. Druga nieruchomość jest zlokalizowana we Wrocławiu i stanowi działkę gruntu o powierzchni ok. 0,65 ha [Nieruchomość 2]. sprzedający i kupujący postanowili, iż cena za Nieruchomość 1 wyniesie 12,2 mln zł, zaś cena za Nieruchomość 2 wyniesie 8,2 mln zł" - czytamy w komunikacie.