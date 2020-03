Marvipol miał 69,89 mln zł zysku netto, 90,52 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"2019 rok był dla Grupy Marvipol już kolejnym z rzędu niezwykle udanym na wszystkich biznesowych polach okresem. Rekordowe 69,9 mln zł zysku netto, osiągnięte po 48% wzroście wobec ubiegłorocznego, do tej pory najwyższego w historii wyniku netto, stanowi obiektywną miarę sukcesu, jaki w minionym roku osiągnęliśmy. Nie jest to jedyny rekord, który w 2019 r. ustanowiliśmy. 942 sprzedane w 2019 r. mieszkania i lokale, to najlepszy wynik w ponad 20-letniej historii rozwoju segmentu deweloperskiego naszej firmy" - napisał prezes Mariusz Książek w liście do akcjonariuszy.