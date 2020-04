Marvipol wprowadził do oferty 67 mieszkań na Kłopotowskiego No11 w Warszawie

"Kłopotowskiego No11 powstaje na kanwie historycznego budynku z początków XX wieku. Zrewitalizowana inwestycja idealnie wpisuje się w unikalną, współczesną praską zabudowę nawiązującą do historycznego charakteru dzielnicy. Niebanalny design kompleksu, ciekawe udogodnienia oraz atrakcyjna lokalizacja sprawiają, że Kłopotowskiego No11 to propozycja dla ludzi młodych i aktywnych, którzy cenią indywidualizm i bliskość modnych miejsc rozrywki i kultury" - czytamy w komunikacie.

"Kompleks został zaprojektowany w oparciu o ideę placemakingu, która zakłada rewitalizację historycznych przestrzeni i tchnięcie w nich nowego życia, wzbogacenie ich w atrakcyjne udogodnienia, które przysłużą się okolicznej społeczności. To idealne miejsce do zamieszkania dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas, korzystając z uroków prawobrzeżnej części miasta, a jednocześnie potrafią docenić wyjątkowy klimat warszawskiej Pragi. Kłopotowskiego No11 to wyjątkowy punkt na mapie Warszawy, miejsce z duszą i historią, wprost stworzone dla osób, którzy stawiają na unikatowość oraz poszukują inwestycji, która jest dopasowana do ich stylu życia" - dodał wiceprezes Grzegorz Kawecki, cytowany w komunikacie.