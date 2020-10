Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 5,4 USD/b we wrześniu

Modelowa marża downstream wyliczana jest następująco: przychody (90,7% Produkty = 22,8% Benzyna + 44,2% ON + 15,3% COO + 1,0% SN 150 + 2,9% Etylen + 2,1% Propylen + 1,2% Benzen + 1,2% PX) - koszty (100% wsadu = 6,5% Ropa Brent + 91,1% Ropa URAL + 2,4% Gaz ziemny).

Modelowa marża rafineryjna z dyferencjałem Ural/Brent grupy PKN Orlen wyniosła 1,1 USD/b we wrześniu br. w porównaniu do 1,2 USD/b miesiąc wcześniej. We wrześniu 2019 r. marża wynosiła 8 USD/b, podał także koncern.