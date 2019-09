Mastercard: 15% Polaków pierwsze prezenty świąteczne kupuje już we IX lub X

"Polscy konsumenci nie czekają ze świątecznymi zakupami do ostatniej chwili. 6% ankietowanych w badaniu Mastercard odpowiedziało, że pierwsze prezenty kupuje już we wrześniu, kolejnych 9% zaś w październiku. Większy boom zakupowy można zaobserwować w listopadzie (35%), kiedy to w kalendarzu widnieje tzw. Czarny Piątek (Black Friday) - dzień wyjątkowych okazji cenowych. Z kolei 11% konsumentów robi zakupy na ostatnią chwilę - w weekend przed świętami lub w samą Wigilię" - czytamy w komunikacie.

Dwa zasadnicze powody, dla których ankietowani zaczynają się rozglądać za prezentami z dużym wyprzedzeniem to możliwość rozłożenia dużych wydatków w czasie, zaś drugim szansa na znalezienie atrakcyjnych promocji (obydwie odpowiedzi po 60% wskazań). Ponadto, według respondentów, kupując wcześniej można więcej zaoszczędzić (41%), natomiast część ankietowanych obawia się wyprzedania wszystkich zapasów (40%).

"Co czwarty ankietowany w badaniu Mastercard (25%) wskazał też, że upominki niematerialne, związane z pasją osoby obdarowywanej, lepiej jest kupować z wyprzedzeniem. Istotnie, prezenty-doświadczenia coraz bardziej zyskują na popularności, a respondenci najbardziej byliby skłonni kupić vouchery do SPA (37%), bilety na wakacje (35%), na koncerty (35%), do kina (30%), do teatru (20%) czy na wydarzenia sportowe (16%). Jak wiadomo, np. bilety samolotowe najlepiej rezerwować dużo wcześniej, ponieważ wtedy ceny są znacznie korzystniejsze. Motywem, dla którego najczęściej sięgamy po tego typu niematerialne prezenty, jest możliwość zrobienia czegoś wspólnie z naszymi bliskimi (60%), a połowa ankietowanych (50%) uznała, że takie upominki są bardziej osobiste. Dla 38% takie prezenty są wartościowe, ponieważ... mogą z nich skorzystać także sami obdarowujący" - czytamy dalej.

Z badania Mastercard wynika, że już 7 na 10 konsumentów kupuje prezenty świąteczne on-line, a e-zakupy są bardziej popularne wśród kobiet (72%) niż mężczyzn (68%). Ponad połowa ankietowanych (51%) preferuje realizować zakupy na laptopie w domu lub pracy, ale już co trzeci konsument (33%) woli je robić na smartfonie lub tablecie.

Kupowanie prezentów często bywa nieplanowane. 63% respondentów wskazało, że kupują spontanicznie, kiedy wypatrzą coś online lub w czasie oglądania TV. Niemal co trzeci ankietowany (30%) deklaruje, że prawdopodobnie kupi coś spontanicznie na smartfonie/tablecie. Aż 9 na 10 konsumentów wyszukuje okazji i przecen online w przerwach pomiędzy obowiązkami, zaś na sam zakup decydujemy się najczęściej w godzinach wieczornych między 18:00 a 20:00, podano także.

"Powszechny dostęp do urządzeń mobilnych i internetu sprzyja inteligentnemu kupowaniu, ponieważ technologia ułatwia znalezienie najlepszych ofert. To pozytywne zjawisko, które pokazuje, że chcemy mądrze planować nasze wydatki i nie przepłacać. Zakupy z wyprzedzeniem to też często najlepsze rozwiązanie, jeśli chcemy sprawić naszym bliskim bezcenną niespodziankę w postaci prezentu-doświadczenia, jak np. wakacyjnej wycieczki czy biletów na koncert" - powiedział dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe Bartosz Ciołkowski, cytowany w komunikacie.

Według badania, upominki dla najbliższych stanowią znaczącą część świątecznego budżetu. Największa grupa ankietowanych (40%) wskazała, że na prezenty wyda kwotę w przedziale 500 - 1 000 zł. 24% respondentów deklaruje wydanie kwoty do 500 zł, ale już 22% konsumentów wyda kwotę w przedziale 1 000 - 2 500 zł. Biorąc pod uwagę wszystkie odpowiedzi, średnio wydamy na prezenty 1527 zł. Co ciekawe, bardziej rozrzutni są mężczyźni, którzy planują zrobić zakupy za średnio 1720 zł, podczas gdy kobiety - za 1352 zł.

Badanie zostało przeprowadzone przez niezależną firmę badawczą Fly Research na próbie 9500 dorosłych osób, w sierpniu 2019 r., na 18 rynkach - Polsce, Francji, Niemczech, Austrii, Włoszech, Rosji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Holandii, Belgii, Portugalii, Irlandii, Danii i Norwegii.

