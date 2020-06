Mastercard uruchamia program dla startupów Fintech Express

"Program Fintech Express pomoże młodym firmom z branży płatniczej w szybkim starcie i efektywnym rozwijaniu działalności w sposób dostosowany do ich indywidualnych potrzeb, poprzez: dostęp - uproszczony proces wejścia do programu ułatwia uzyskanie licencji Mastercard oraz dostęp do globalnej sieci partnerów firmy; współpracę - uczestnik programu może nawiązać współpracę z partnerami technologicznymi oraz uzyskać dostęp do wszystkich korzyści oferowanych przez Mastercard; komunikację - w ciągu kilku dni uczestnik programu może nawiązać relację z jego partnerami i uruchomić swój biznes" - czytamy w komunikacie.