MCI chce rozmów o zniesieniu uprzywilejowania certyfikatów TechVentures1.0

"W 2019 roku pojawiła się pierwsza taka sytuacja dotycząca umorzeń w historii funduszu, trochę spowodowana taką, a nie inną sytuacją na polskim rynku. Dotychczas fundusz wypłacił ponad 330 mln zł, z czego 230 mln zł trafiło do innych niż MCI inwestorów. Obecna kapitalizacja funduszu to blisko 1 mld zł" - powiedział Konopiński podczas spotkania z dziennikarzami.

"Z rozmów, które prowadzimy, wiemy, że MCI Capital S.A. jest gotowe do zmian statutu w kierunku zniesienia uprzywilejowania, ale pod pewnymi warunkami. Musimy pamiętać, że MCI brała na siebie ciężar finansowania. Ponadto w pierwszej kolejności musimy obsłużyć zobowiązania funduszu (ok. 170 mln zł netto w ciągu trzech lat). TFI jest gotowe do zmian w statucie zgodnie z prawem" - dodał członek zarządu.