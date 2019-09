ME opublikowało rozporządzenia ws. nowego mechanizmu wsparcia kogeneracji

"Nowe rozwiązania umożliwią dalszy rozwój kogeneracji w Polsce, wpłyną na poprawę jakości powietrza, w znaczący sposób wpłyną na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego i zwiększą bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców przyłączonych do systemów ciepłowniczych" - czytamy w komunikacie.