MedApp ma umowę z litewską spółką T Optimus na dystrybucję systemu CarnaLife

"To nasza pierwsza umowa na rynku zagranicznym. Wejście na rynek litewski, estoński oraz łotewski jest dla nas pierwszym krokiem do dalszej ekspansji zagranicznej, które należą do najbardziej atrakcyjnych rynków w Europie pod kątem innowacyjności. Cieszy nas fakt, że nasz produkt zyskał zainteresowanie na rynkach zagranicznym. T Optimus to jedna z większych spółek posiadająca wieloletnie doświadczenie w dystrybucji sprzętu medycznego" - powiedział Mateusz Kierepka, cytowany w komunikacie.