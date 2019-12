technologie 42 minuty temu

MedApp może zostać dostawcą usług dla US Army i NATO

MedApp otrzymał Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity), który pozwoli jej na udział w przetargach organizowanych przez 15 największych dostawców US Army z dziedziny IT, podała spółka. Dzięki otrzymaniu NCAGE MedApp stał się jedynym podmiotem w Polsce mogącym świadczyć usługi dla US Army oraz struktur wojskowych NATO.