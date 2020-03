MedApp pozyskał 1,34 mln zł w ramach oferty publicznej akcji 

Spółka planuje zwiększenie zatrudnienia i wzmocnienie działań związanych z komercjalizacją innowacyjnych produktów CarnaLife Holo oraz CarnaLife System. CarnaLife Holo to rozwiązanie do wizualizacji diagnostycznych danych obrazowych 3D przy pomocy gogli do mieszanej rzeczywistości, natomiast CarnaLife System to innowacyjne narzędzie do rejestracji danych medycznych umożliwiające w efektywny sposób ich gromadzenie oraz ich analizę.