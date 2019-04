MedFood Group planuje crowdfunding, a wkrótce wejście na NewConnect

"Budżet inwestycyjny MedFood Group chce zasilić przez kampanię crowdfundingową na platformie Crowdway.pl. Cel zbiórki to 800 tys. zł, przy aktualnej wycenie spółki na poziomie 8 mln zł. Inwestorzy oprócz akcji spółki, otrzymają pakiety benefitów - od zniżek na konsultacje dietetyczne, po indywidualne jadłospisy i pakiety coachingowe przygotowane przez dietetyków MedFood" - czytamy w komunikacie.

Kampania crowdfundingowa, zaplanowana od 16 kwietnia do 17 czerwca, jest kolejnym krokiem do planowanego debiutu na NewConnect oraz pozyskania około do 3 mln zł z emisji akcji.