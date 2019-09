Medinice nawiązało współpracę z niemieckim producentem sprzętu medycznego

Elektroda MiniMax będzie pierwszą na świecie elektrodą "2 w 1" do ablacji przezskórnej posiadającą funkcje diagnostyczne i lecznicze, która będzie używana podczas zabiegów ablacji bez konieczności użycia szkodliwego dla pacjentów i personelu medycznego rentgena. CathAIO to elektroda o uniwersalnych właściwościach diagnostycznych: elektrofizjologicznych, hemodynamicznych i biochemicznych. Łączy funkcje elektrod: referencyjnej, stymulującej, diagnostycznej oraz pozwalającej na pobranie krwi np. z zatoki wieńcowej. Z kolei EP - Bioptom to elektrofizjologiczny bioptom do endokardialnej biopsji mięśnia serca kierowanej mapowaniem elektroanatomicznym 3D, który będzie wykorzystywany podczas biopsji mięśnia sercowego, przypomniano.