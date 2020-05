MEN uruchamia dodatkowe 180 mln złotych na wsparcie nauki zdalnej

"Mamy kolejne 180 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. To kolejny przykład wspólnych działań Ministerstwa Cyfryzacji (MC) i Ministerstwa Edukacji Narodowej ( MEN ) na rzecz wsparcia kształcenia na odległość. Już w piątek, 15 maja br. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zacznie przyjmować wnioski od samorządów" - czytamy w komunikacie.

"W tym tygodniu uruchamiamy program 'Zdalna szkoła+', czyli kolejne dofinansowanie w wysokości 180 mln zł. Tym razem samorządy będą mogły starać się o większe wsparcie, od 35 tys. zł do 165 tys. zł. W programie 'Zdalna szkoła' było to od 35 do 100 tys. zł" - czytamy dalej.