Mennica Polska miała 6,55 mln zł zysku netto, 5,69 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

"W omawianym okresie wskaźniki rentowności osiągnęły niższe poziomy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego. Było to spowodowane głównie fazą realizacji w omawianym okresie projektów deweloperskich bez sprzedaży ostatecznej, która nastąpi w przyszłych okresach, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego odnotowana została sprzedaż ostateczna pierwszych 66 mieszkań w projekcie Mennica Residence I, charakteryzująca się wyższą rentownością w stosunku do sprzedaży w obrębie pozostałych segmentów działalności" - czytamy w raporcie.