Mennica Polska przystąpi do kilkudziesięciu przetargów na produkcję monet w 2019

"Konsekwentne wzmacnianie pozycji na rynkach międzynarodowych w segmencie menniczym, to jeden z filarów strategii rozwoju Grupy również w bieżącym roku obrotowym. Prowadzimy aktywną ekspansję na nowe rynki, a także umacniamy swoją obecność w krajach Ameryki Południowej czy w Azji. W bieżącym roku Mennica Polska przystąpi do kilkudziesięciu postępowań przetargowych na produkcję monet, z czego kilkanaście będzie dotyczyć monet powszechnego obiegu" - powiedział Zambrzycki, cytowany w komunikacie.

W segmencie produktów menniczych odnotowano poprawę przychodów, które zwiększyły się z 576,1 mln zł w 2017 r. do 593,7 mln zł w 2018 r., podczas gdy w tym samym czasie EBITDA wzrosła z 33,6 mln zł do 33,7 mln zł. Jednym z czynników wzrostu przychodów w tej części działalności biznesowej była finalizacja ostatniej części dostaw złotych medali do Tajlandii, która zwieńczyła realizację największego w historii Mennicy Polskiej zamówienia w tym zakresie o wartości 130,6 mln USD (wraz z kruszcem), podano także.

Największym segmentem biznesowym grupy, jak również tym, który charakteryzował się największymi wzrostami była działalność deweloperska. Przychody wzrosły z 4,6 mln zł w 2017r. do 129,1 mln zł, jak również EBITDA zwiększyła się z -8,7 mln zł do 51,6 mln zł.

"Tak potężna różnica wynika z rozpoznania w rachunku wyników sprzedaży 179 mieszkań w związku z podpisaniem ostatecznych aktów notarialnych z nabywcami mieszkań w projekcie ,,Mennica Residence". W omawianym okresie doszło również do istotnego postępu w realizacji II etapu budowy w ramach projektu ,,Mennica Residence". Do chwili obecnej podpisano 309 umów deweloperskich, co stanowi ponad 93%. wszystkich mieszkań. Przychody z tego tytułu zostaną odnotowane w momencie przeniesienia własności lokali, tj. po oddaniu budynku do użytkowania" - wyjaśniła dyrektor ds. finansowych Mennicy Polskiej Agnieszka Pyszczek, cytowana w komunikacie.