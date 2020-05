Mercator: Cele na 2020 r. zawarte w programie motywac. możliwe do realizacji

"EBITDA - tu realizacja w latach 2018 i 2019 była niższa, bo odpowiednio 80% i 40% celu, przy czym cele były bardzo ambitne. Rok 2020 - w pierwszym kwartale zrealizowaliśmy ponad połowę celu z całego roku i pytanie o to, czy uda się zrealizować całoroczny cel to pytanie o to, jak długo będzie działała pandemia i w jaki sposób to się będzie przekładało na nasze wyniki. Ten cel, podobnie jak przychody, również wydaje nam się bezpieczny i możliwy do zrealizowania" - powiedział Kruszewski.