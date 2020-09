Mercator chce co najmniej utrzymać ok. 2% udziałów w rosnącym światowym rynku 

"Chciałbym, żeby za kilka lat można było powiedzieć o naszej firmie, co do Europy Zachodniej to samo, co już od kilku lat można powiedzieć o naszej firmie co do Europy Wschodniej - że jesteśmy liderem, zajmując pierwszą, drugą lub trzecią pozycję. [...] najczęściej bywamy na podium w każdym z ważniejszych krajów Europy Wschodniej" -powiedział Żyznowski w rozmowie z ISBnews.TV.