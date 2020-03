Mercator Medical rozważy powrót do większej produkcji rękawic medycznych

"Ciężkie rękawice industrialne to spora poprawa marżowości i to jest nasza strategia. Zastanawiamy się jak zareagować, czy nie produkować więcej medycznych, bo ich cena będzie rosła; ale i industrialne będą drożały. Rynek idzie w górę i my na tym skorzystamy, ale czy dokonamy konwersji znowu na medyczne, to się zastanawiamy" - powiedział Kruszewski podczas wideokonferencji.