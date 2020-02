Mercor miał 6,62 mln zł zysku netto, 10 mln zł EBIT w III kw. r.fin. 2019/2020

"Najwyższe wzrosty sprzedaży grupa odnotowała na rynku rosyjskim i węgierskim, natomiast na rynku polskim, hiszpańskim jak również czeskim i słowackim odnotowane zostały spadki wartości przychodów ze sprzedaży. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację wyniósł w trzecim kwartale 12 577 tys. zł w porównaniu do 14 294 tys. zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co oznacza spadek o 12%. Zysk na działalności operacyjnej za ten okres wyniósł 10 002 tys. zł co oznacza spadek o 14% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku obrotowego. Z kolei zysk netto, jaki w kwartale wypracowała Grupa Mercor na działalności kontynuowanej wyniósł 7 147 tys. zł, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego wyniósł on 7 868 tys. zł" - czytamy w raporcie.