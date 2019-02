Mercor pozytywnie ocenia wyniki i perspektywy w Polsce i za granicą

"Jesteśmy zadowoleni z wyników, z tego, jak wyglądają rynki, marże mamy satysfakcjonujące, nie odczuwamy walki cenowej z konkurencją, co było widoczne w poprzednich latach. Dziś ważniejsze są możliwości produkcyjne, a my je mamy" - powiedział Lipiński w rozmowie z ISBnews.

"Koniunktura jest wciąż dobra, utrzymujemy wysoki poziom zamówień - mamy dwucyfrową dynamikę pozyskiwania kontraktów, po trzech kwartałach blisko 17-proc. wzrost r/r. Na koniec grudnia mamy o 15 mln zł zamówień więcej niż na koniec marca - 293,5 mln zł. Perspektywy są dobre, zarówno w Polsce, jak i za granicą" - dodał wiceprezes.

Wskazał, że w strukturze zamówień szybko rośnie udział DFM Doors, co wynika przede wszystkim z niskiej bazy tej spółki i tym samym większej dynamiki sprzedaży w porównaniu do "dojrzałych" produktów Mercora.

Ocenił, że wzrost udziału polskiego rynku w sprzedaży do ok. 54% w okresie kwiecień-grudzień 2018 wobec ok. 47% rok wcześniej wynika z pozyskania kilku szczególnie atrakcyjnych kontraktów na rodzimym rynku i spadku sprzedaży w Rosji.

"Jednak rynki wschodnie nie kontrybuują źle. Mimo spadku przychodów, utrzymujemy zyskowność w Rosji, dzięki dostosowywaniu kosztów do sytuacji rynkowej i obecnej struktury sprzedaży" - dodał.

"W obszarze produktowym jest kilka kluczowych obszarów rozwoju. Po pierwsze, musimy dopasować produkty do nowych wymagań i norm, co pozwala na zdobycie kolejnych przewag konkurencyjnych. Po drugie, rozwijana jest sprzedaż DFM Doors. Trzecim obszarem jest inwestycja w Płocku w produkcję płyty mcrSilboard" - wymienił.

"Jesteśmy na etapie pozyskiwania finansowania inwestycji w Płocku, głównie na zakup maszyn. Uważamy, że płyta mcrSilboard może mieć duży wpływ na przyszłość Mercora" - podkreślił.

Mercor generalnie nie obawia się konsekwencji związanych z kondycją branży budowlanej w Polsce.

"Sporo się mówi o trudnościach w branży budowlanej, głównie w budownictwie mieszkaniowym. My jednak nie robimy w nim wiele. Ponadto specyfika naszej firmy sprawia, że ewentualne spowolnienie oddziałuje na nas z opóźnieniem, mamy więc czas, by się przygotować. Podobnie nie odczuwamy trudności na rynku pracy, ani w zakresie nadmiernej rotacji pracowników, ani presji na wynagrodzenia" - powiedział Lipiński.

Według niego, pewnym problemem jest jednak opóźnianie projektów, co sprawia, że Mercor "zostaje" z zapasami i gotówką zamrożoną w magazynach.

"Część naszych produktów czeka na dostawy, Jest to związane z opóźnieniami w odbiorach, na co wpływa stały brak siły roboczej wśród generalnych wykonawców. Opóźnione odbiory będą więc miały pozytywny wpływ na wyniki sprzedaży w kolejnych okresach. Dziś dynamika zamówień jest wyższa niż przychodów" - wskazał.

W raporcie za III kw. r.obr. Mercor podał, że odnotował 7,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2018/2019 (trwającego od 1 października do 31 grudnia 2018 r.) wobec 3,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 11,7 mln zł wobec 6,52 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 14,29 mln zł wobec 8,7 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,36 mln zł w III kw. r.obr. 2018/2019 wobec 85,26 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2018/19 zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 30% i 37% r/r. W III kwartale 2018/19 (1.10 - 31.12.2018) Grupa przy 21% dynamice sprzedaży odnotowała istotny wzrost zyskowności EBITDA (+64%) i EBIT (+79%) oraz podwoiła zysk netto (+114% r/r), podkreśliła spółka.

Marże grupy w okresie trzech kwartałów 2018/19 wzrosły na wszystkich poziomach kwotowo i w ujęciu procentowym. Marża brutto zwiększyła się 1,09 pkt proc. (do 25,77% z 24,68% rok wcześniej), EBITDA o 1,6 pkt proc. (do 11,34% z 9,74%), EBIT o 1,59 pkt proc. (do 8,65% z 7,06%) i netto o 1,12 pkt proc. (do 5,85% z 4,73%).

W okresie od kwietnia do grudnia (I-III kw. 2018/2019) na rodzimym rynku grupa odnotowała 28-proc. wzrost sprzedaży (do 150,9 mln zł ze 118,1 mln zł), a przychody na rynkach zagranicznych nieznacznie spadły (-3% r/r do 127,4 mln zł ze 131,2 mln zł). Sprzedaż grupy wzrosła na wszystkich rynkach działalności poza Rosją i Ukrainą.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

