Metropolitan Investment chce budować portfel w segmencie senior housing w USA

"W ostatnich miesiącach pracowaliśmy mocno nad naszym pierwszym projektem i udało się wspólnie z pracownią architektoniczną obniżyć mocno koszty do 47,5 mln USD, dzięki czemu przedsięwzięcie będzie bardziej rentowne. Jesteśmy prawie gotowi do złożenia pozwolenia na budowę. W tym samym czasie pozyskiwaliśmy inwestorów na kapitały własne, poza naszym zaangażowaniem, i udało nam się zachęcić do współpracy grupę private equity Royal Ascot Partners. Nie tylko zaangażuje się ona w nasz projekt, ale postanowiliśmy razem zbudować całe portfolio" - powiedział Jaś w rozmowie z ISBnews.