MF: Dług sektora general government wzrósł do 1262,02 mld zł na koniec II kw.

- wzrost stanu posiadania skarbowych papierów wartościowych (SPW) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych (+1 803 mln zł), co spowodowało spadek długu EDP w wyniku wzrostu konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,

- wzrost zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych o 2 824,7 mln zł" - czytamy dalej.

Na koniec II kwartału 2020 r. dług krajowy wg kryterium miejsca emisji wyniósł 825,5 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z I kwartałem o 80,9 mld zł (+10,9%). Natomiast dług zagraniczny spadł w II kwartale 2020 r. o 29,1 mld zł (-9,7%) do poziomu 271,8 mld zł, co było głównie spowodowane spadkiem długu zagranicznego SP w wyniku: