MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w październiku na poziomie z września

"Oferta skarbowych obligacji oszczędnościowych nie uległa zmianie od maja bieżącego roku. Październikowe oprocentowanie utrzymane zostało na poziomie od 0,50% do 1,70% dla stałej oferty detalicznej oraz 1,50% i 2,00% w przypadku instrumentów rodzinnych, w pierwszym roku oszczędzania. Warto przypomnieć, że posiadacze obligacji detalicznych, których termin wykupu przypada w październiku, mogą powiększyć swój zysk nabywając nowe instrumenty w drodze zamiany. W tym celu należy złożyć odpowiednią dyspozycję - można to zrobić już od 25 września br. Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie obligacjeskarbowe.pl Instrumenty oszczędnościowe cieszą się dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest rekordowa sprzedaż. Od początku tego roku sprzedaliśmy obligacje detaliczne o łącznej wartości nominalnej 19 mld zł. Ich zakup to niewątpliwie prosty sposób na bezpieczne oszczędzanie" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.