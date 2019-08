MF:Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych we wrześniu na poziomie z sierpnia

"Zainteresowanie skarbowymi obligacjami oszczędnościowymi utrzymuje się na wysokim poziomie. Oprocentowanie wrześniowej oferty nie zmieni się w stosunku do sierpnia, co oznacza, że nadal będzie można nabyć obligacje skarbowe na korzystnych warunkach. Popularnością cieszą się obligacje inflacyjne - czteroletnie, dziesięcioletnie i rodzinne, w przypadku których marża zawsze gwarantuje zysk powyżej inflacji, co czyni je bardzo atrakcyjną propozycją i bezpiecznym sposobem na pomnażanie oszczędności" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.