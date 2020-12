MF przedłużyło umowę na utrzymanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat do 30 VI

"Wraz z przejęciem zadania poboru opłat drogowych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów stało się stroną umowy na utrzymanie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (viaToll) zawartej w sierpniu 2018 r. przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego z Instytutem Łączności na okres do końca stycznia 2021 r. Podpisany aneks przedłuża okres świadczenia usługi utrzymania ESPO o 5 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Dzięki przedłużeniu umowy możliwe będzie wprowadzenie okresu przejściowego, w którym będą funkcjonować oba systemy poboru opłat (wygaszany system, oparty na technologii DSRC oraz nowy, bazujący na geolokalizacji). Rozwiązanie to ułatwi użytkownikom dróg płatnych dostosowanie się do zmiany i pozwoli na płynne przejście do nowego systemu. Zasadnicza część pracy w zakresie wytworzenia oprogramowanie została już zakończona i obecnie trwają testy poszczególnych modułów systemu.