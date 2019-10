MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 1 573 mln zł we wrześniu

"We wrześniu 2019 roku sprzedano obligacje:

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 10,7 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

"We wrześniu sprzedaż obligacji oszczędnościowych, po raz kolejny w tym roku, przekroczyła 1,5 mld zł. Łączny popyt na obligacje w trzecim kwartale br. wyniósł blisko 5 mld zł. To o 57% więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Łącznie od początku roku na zakup obligacji oszczędnościowych nabywcy przeznaczyli kwotę 12 mld zł z czego najchętniej wybierane były obligacje 4-letnie" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.