MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 886 mln zł w maju

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 8,7 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie, przypomniano.

"W maju nabywcy indywidualni przeznaczyli na zakup obligacji oszczędnościowych blisko 900 mln zł. To dobry wynik, zwłaszcza że w konsekwencji zmiany parametrów polityki pieniężnej banku centralnego i dostosowaniu warunków oferty do nowych realiów rynkowych obniżeniu uległo oprocentowanie wszystkich obligacji oferowanych w maju. Wyniki sprzedaży są potwierdzeniem, że nasi klienci doceniają zalety obligacji oszczędnościowych takie jak pełne bezpieczeństwo oraz atrakcyjne oprocentowanie, preferencyjne w stosunku do obligacji sprzedawanych na rynku hurtowym" - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.