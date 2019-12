MF zaoferuje obligacje za 17-27 mld zł na 4-5 przetargach sprzedaży w I kw.

Przetargi sprzedaży: cztery-pięć przetargów z podażą 17-27 mld zł, struktura uzależniona od sytuacji rynkowej. Przetargi zamiany: w styczniu przetarg nie jest planowany, możliwe do dwóch przetargów: w lutym lub w marcu (przeprowadzenie uzależnione od sytuacji budżetowej i rynkowej) - do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w 2020 r. podano w komunikacie.

"Wstępnie szacujemy, że ponad 40% przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych zostało prefinansowane w roku bieżącym. Stan środków na koniec roku będzie przekraczał 20 mld zł. Ostateczne wartości będą znane po zamknięciu roku budżetowego. W styczniu planowane są dwa przetargi kasowe. Nie planujemy sprzedaży bonów skarbowych. W I kwartale planujemy od 4 do 5 przetargów sprzedaży i do 2 przetargów zamiany" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do informacji o podaży papierów skarbowych.