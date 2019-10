MF zorganizuje 2 przetargi zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w XI

"Stopień prefinansowania potrzeb pożyczkowych przyszłego roku określonych w projekcie ustawy budżetowej, wynikający z przeprowadzonych przetargów zamiany, wynosi ok. 28%. Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec października ukształtował się na poziomie ok. 55 mld zł" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do informacji o podaży papierów skarbowych na listopad.