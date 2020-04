MFPR: 7 nowych funduszy VC otrzymało ponad 305 mln zł wsparcia z POIR

"W 2019 roku odnotowaliśmy rekord ilości kapitału zainwestowanego na polskim rynku VC. Udział funduszy uruchomionych z Grupą PFR wyniósł około 13%. Liczymy, że w 2020 będzie on jeszcze większy, choć oczywiście nie dominujący. Już teraz mamy dobre sygnały z rynku, w postaci kolejnych, wysokich rund z udziałem naszych funduszy. W tym momencie, na rynek wchodzi kolejnych 7 graczy w barwach PFR - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, cytowany w komunikacie.

Łączna kapitalizacja 7 nowych funduszy to 816 mln zł. Oprócz środków unijnych, zostały zaangażowanie pieniądze prywatnych inwestorów w wysokości 511 mln zł. Tym samym, PFR Ventures alokował już prawie 70% swoich środków.

"Szacujemy, że w 2020 uruchomimy jeszcze około 10 kolejnych zespołów. Równolegle, koncentrujemy się na maksymalnym udrażnianiu procesu inwestycyjnego w spółki. Pomiędzy kwietniem 2019 a styczniem 2020, nasze fundusze przeanalizowały ponad 300 projektów i zainwestowały w około 16% z nich. Chcemy wysłać do rynku czytelny sygnał: udostępniliśmy funduszom środki, a teraz one mogą z łatwością dokonywać inwestycji" - powiedział prezes PFR Ventures Maciej Ćwikiewicz, cytowany w komunikacie.

Nowe fundusze wyróżniają także zarządzające nimi zespoły. Większość z nich kierowanych jest przez partnerów z międzynarodowym doświadczeniem. To dodatkowa wartość dla naszego rynku, która zapewnia nam transfer dobrych doświadczeń z innych ekosystemów oraz gwarantuje dostęp do globalnego networku inwestorów. W portfolio aktywnych funduszy VC, w które zainwestowało PFR Ventures, co trzeci ma właśnie taki profil, zaznaczono.