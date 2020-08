MFPR: Konkurs na dofinansowanie retencji deszczówki potrwa do 28 sierpnia

To już piąty nabór na zagospodarowanie wód opadowych, z którego pieniądze pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Konkurs skierowany jest do samorządów miast powyżej 100 tys. mieszkańców, ale o pieniądze mogą starać się też mniejsze ośrodki. Warunkiem wsparcia jest posiadanie przez miasto planu adaptacji do zmian klimatu lub potwierdzenie przystąpienia do przygotowania dokumentu, podano także