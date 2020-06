budownictwo 1 godzinę temu

MFPR: Rząd dofinansuje budowę mostu na Wiśle w ramach 'Mostów dla Regionów'

Pomiędzy Antoniówką Świerżowską a Świerżami Górnymi powstanie nowy most, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Inwestycja, realizowana z programu "Mosty dla Regionów", otrzymała dotację z budżetu państwa na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt przygotowania dokumentacji to ponad 29 mln zł, z czego 80%, czyli 23,4 mln zł, sfinansuje budżet państwa. Szacowany koszt budowy mostu to 650 mln zł.