MFW podtrzymał oczekiwania dot. PKB Polski: -3,4% w 2020 r., +2,7% w 2021 r.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podtrzymał oczekiwania co do PKB Polski - wynoszą one (podobnie jak w raporcie z listopada ub.r.): 3,4% spadku szacowanego na 2020 r., 2,7% wzrostu prognozowanego na 2021 r. oraz 5,1% wzrostu prognozowanego na 2022 r., podano w danych liczbowych załączonych do raportu "World Economic Outlook Update, January 2021".