MI: GDDKiA ogłosiła przetarg na odcinek autostrady A2 Siedlce Zachód-Malinowiec

"Niedawno otworzyliśmy autostradę A2 od Warszawy do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Obecnie w realizacji jest większość odcinków od Mińska Mazowieckiego do Siedlec. Dzisiaj ogłaszamy pierwszy przetarg na odcinek autostrady na wschód od Siedlec. Autostrada A2 zostanie doprowadzona do Białej Podlaskiej w 2024 r., a do granicy państwa w 2025 r." - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.