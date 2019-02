MI: Polska podpisała z Indiami porozumienie o współpracy w dziedzinie górnictwa

"Indie posiadają liczące się na świecie pokłady węgla i plany znacznego zwiększenia jego wydobycia. Polska natomiast restrukturyzując i modernizując sektor górniczy dysponuje dużym doświadczeniem. Ta sytuacja tworzy znakomite warunki do rozwoju naszej współpracy gospodarczej" - powiedział wiceminister Grzegorz Tobiszowski, cytowany w komunikacie.

Podczas wizyty w New Delhi odbyły się także rozmowy dwustronne polskiej delegacji z wiceministrem węgla Republiki Indii H.P. Chaudhary.

"Celem podpisanego porozumienia jest stworzenie warunków do przyszłej współpracy w dziedzinie szeroko rozumianego przemysłu węglowego pomiędzy firmami obu krajów. Chodzi między innymi o poszukiwania i wydobycie węgla a także stosowanie czystych technologii węglowych, wymianę informacji oraz doświadczeń instytutów i środowisk akademickich działających w tym obszarze. We współczesnym górnictwie nauka i innowacyjne technologie odgrywają coraz większą rolę, chodzi nie tylko o zwiększanie wydajności, ale także poprawę bezpieczeństwa, ochronę środowiska i lepszą jakość życia zaangażowanych społeczności" - czytamy dalej.

"Polskie firmy sektora górniczego, stają się coraz bardziej rozpoznawalne na świecie oraz są doceniane za wysoką jakość, dlatego jesteśmy zapraszani do współpracy w wielu regionach świata" - dodał wiceminister.

Rząd Indii dąży do zwiększenia wydobycia węgla z 708 mln ton w 2016 r. do miliarda ton rocznie do roku 2020. Indie zainteresowane są m.in. technologiami podziemnymi i odkrywkowymi w zakresie budowy obiektów (kopalń i zakładów wzbogacania węgla), dostawami maszyn i urządzeń górniczych oraz usług i robót dla indyjskiego górnictwa węglowego, w tym: nowoczesnych czystych technologii wzbogacania węgla i spalania, technologii wychwytywania metanu oraz współpracą naukowo-techniczną w tym zakresie, wskazano w materiale.