Microsoft z polskimi partnerami technologicznymi wdraża Miasto Przyszłości

W oparciu o chmurę Microsoft polscy partnerzy koncernu wdrażają technologie, które mają zbliżyć do siebie światy online i offline oraz dostosować je do zmieniających się potrzeb i oczekiwań w cyfrowym świecie. Wśród firm partnerskich jest m.in. giełdowe Asseco, Comarch , 4mobility, MedApp, czy AMS z grupy Agory , a także T-Mobile Polska.

"Microsoft daje partnerom w ramach City of the Future wsparcie w wyjściu do klienta, technologie chmurowe z AI, IoT, zaawansowaną analitykę do obsługi danych. Polskie miasta stają w obliczu ograniczonego dofinansowania unijnego na data center i dlatego chmura staje się najlepszym i najtańszym rozwiązaniem wdrażania rozwiązań cyfrowych. Chmura daje zużycie infrastruktury dostosowane do potrzeb, skalowanie, optymalizację możliwości obliczeniowej na przyszłość i pozytywny cash flow. Chmura jest ekonomicznym rozwiązaniem, która eliminuje strach przed inwestycjami ze względu na niewielkie koszty pilotażu. W efekcie coraz więcej miast jest gotowych na chmurę" - powiedział SMC Sector Lead, Tomasz Dorf.