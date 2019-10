Milton Essex planuje premierę systemu SkinSense w listopadzie 2021 r.

Poinformował, że spółka złożyła wniosek do NCBR o dofinansowanie w ramach programu "Szybka ścieżka dla Mazowsza" w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną (WAT). Budżet projektu wynosi, 14,8 mln zł, a wkład własny to 25% wartości projektu. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na listopad - grudzień br.

Milton Essex podał, że według szacunków ponad 300 mln osób w Europie jest alergikami, a prawie połowa jest niezdiagnozowana. Aż 70 mln osób choruje na astmę alergiczną - najpoważniejszą postać alergii. Tymczasem w Europie wykonuje się tylko 20 mln testów alergicznych rocznie, podobnie jest w Azji i USA. Liczba specjalistów nie rośnie tak szybko jak liczba osób, które potrzebują diagnozy. Ale można to przyspieszyć przekazując proces diagnostyczny do lekarzy pierwszego kontaktu.

"My ten produkt chcemy zaproponować jako część systemu - obecnie jest on kompatybilny ze wszystkimi testami alergologicznymi obecnymi na świecie. Rozwiązanie jest synergiczne. To jedno rozwiązanie produktowe - aparat i odczynniki. Chcemy, żeby nastąpiła zmiana podejścia do testów skórnych" - podkreślił Stępień.