Ministrowie ds. transportu apelują o zawieszenie prac nad Pakietem Mobilności

Transport drogowy ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia nieprzerwanych dostaw podstawowych towarów, w tym leków, sprzętu medycznego i żywności, zarówno w obecnej sytuacji, jak i po zakończeniu pandemii. Nie jest to możliwe, jeżeli kierowcy zmuszeni są do powrotu do kraju ojczystego lub do zabrania swojego pojazdu z powrotem do państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.