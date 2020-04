MK: NFOŚiGW uruchomi konkurs dla miast na tzw. zielono-niebieską infrastrukturę

Beneficjentami nowej części programu NFOŚiGW "Adaptacja do zmian klimatu" będą mogły być gminy miejskie w dwóch kategoriach: do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. mieszkańców. W konkursie niezbędne będzie spełnienie wymogu posiadania przygotowanych do realizacji projektów z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury.