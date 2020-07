MK: W programie 'Moja woda' złożono 6 tys. wniosków na kwotę 27 mln zł od 1 VII

"Od startu naboru wniosków, czyli od 1 lipca, złożono ponad 6 tys. wniosków o dofinansowanie instalacji przydomowej retencji na łączną kwotę 27 mln zł. Tak duże zainteresowanie Polaków programem 'Moja woda' to dowód na to, że dostrzegają oni korzyści, jakie niesie za sobą magazynowanie deszczówki. Dzięki programowi możliwe będzie sfinansowanie przynajmniej 20 tys. instalacji przydomowej retencji, które pozwolą na zatrzymanie 1 mln m3 wody opadowej rocznie na prywatnych działkach" - powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie.

MK przypomina, że program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogą otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, poniesionych po 1 czerwca 2020 r. To łącznie 100 mln zł na dofinasowanie m.in. zakupu, montażu i uruchomienia instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą trafiać np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.