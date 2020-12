MKiŚ: KE zgodziła się na przedłużenie aukcji dla OZE do końca 2021 r.

Dotychczasowy system aukcyjny, zatwierdzony decyzją KE z 13 grudnia 2017 r. był przewidziany na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2021 r.

"Pozytywna decyzja KE to dodatkowy czas dla przedsiębiorców na przygotowanie ofert do przyszłorocznych aukcji OZE. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do jeszcze większej podaży zgłaszanych projektów" - powiedział wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, cytowany w komunikacie.