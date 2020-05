ML System ma patent na przetwarzanie rozproszonej energii odnawialnej w użytkową

"Opatentowane zostało urządzenie, które przekształca i optymalizuje energię uzyskaną z wielu rodzajów ogniw fotowoltaicznych oraz, co szczególnie istotne, modułów umieszczonych pod różnymi kątami. Rozwiązuje to wiele problemów przy instalacjach realizowanych w niestandardowych miejscach budynków i płaszczyznach. To istotna przewaga nad klasycznymi falownikami. Ponadto urządzenie może służyć jako ładowarka pojazdów elektrycznych różnych rodzajów. Może być także wykorzystywana w branży smart city jako inteligenta ładowarka systemów zasilania lamp fotowoltaicznych czy wiat przystankowych" - powiedział prezes ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.