MOL podjął finalną decyzję o rozbudowie rafinerii w Rijece kosztem 600 mln USD

Inwestycja wpłynie na poprawę efektywności i kompleksowości rafinerii w Rijece. Stanowi ona istotną część programu transformacyjnego INA Downstream 2023 New Course, którego celem jest przekształcenie segmentu rafineryjnego i marketingowego INA w zrównoważony i dochodowy biznes. Całkowity budżet projektu wynosi ok. 600 mln USD, co obejmuje m.in. instalację zgazowania ciężkich pozostałości po przerobie ropy oraz przebudowę istniejących instalacji w rafinerii, podano również.