Moody's zmienił perspektywę ratingu PKN Orlen na negatywną, ocena Baa2 bez zmian

"Perspektywa ratingów PKN Orlen została zmieniona na negatywną ze stabilnej, odzwierciedlając intencję spółki w kwestii nabycia 100% kapitału jednej z największych polskich grup energetycznych - Energa S.A. (Baa1, ratingi w trakcie przeglądu) za ok. 2,9 mld zł (ok. 680 mln euro), a jednocześnie PKN Orlen jest w trakcie przejmowania drugiej co do wielkości polskiej firmy rafineryjnej Grupa Lotos S.A. z kapitalizacją rynkową wynoszącą ok. 16 mld zł (3,7 mld euro)" - czytamy w komunikacie.