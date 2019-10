Moonlit rozdzielił projekty na Premium i Labs, planuje min. 7 premier w 2020 r.

Do linii Premium zarząd spółki zalicza projekty: "Deadliest Catch: The Game", "Baikonur: World in Ashes" oraz niedawno ogłoszony "Model Builder", czyli symulator składania modeli.

Pozostałe aktywności spółki zostały przesunięte do linii produkcyjnej Labs. Są to projekty, które stanowią dla twórców okazję do przetestowania oryginalnych pomysłów. Do tej serii należą obecnie następujące tytuły: "Thief Simulator Mobile", "Playerless: One Button Adventure", "Crimson Rain", "Ignis: Duels of Wizards", "Oil Rush" oraz "TFF: The Final Frontier", podano również.