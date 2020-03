Morawiecki: Będziemy używać pieniędzy budżetowych tak, jak to konieczne

"Dla nas najważniejsi są Polacy i będziemy używać pieniędzy budżetowych do takiego stopnia, do jakiego będzie to konieczne, ale zarazem do takiego stopnia, który da nam i rynkom zewnętrznym z którymi jesteśmy w ciągłym, codziennym dialogu, przekonanie co do stabilności naszej polityki monetarnej, polityki fiskalnej, polityki regulacyjnej" - zaznaczył.