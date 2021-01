"Najpierw zwalczmy pandemię, to te najbliższe 3, 4, 5 miesięcy, potem mam nadzieję na mocne odbicie gospodarcze. To tak z lotu ptaka dwa najważniejsze wydarzenia tegoroczne: [...] cały czas jeszcze walka z epidemią, ale potem szybkie odbicie, powrót branż do pewnej popandemicznej normalności" - powiedział Morawiecki w trakcie sesji Q&A na Facebooku.