Morawiecki nie wyklucza podwyżki płacy minimalnej do powyżej 2450 zł w 2020 r.

"Jesteśmy w dyskusji ze związkiem zawodowym Solidarność, dyskutujemy to również z ministrem gospodarki jednym i drugim - panem Jerzym Kwiecińskim i panią Jadwigą Emilewicz - i ministrem finansów - czyli wcześniej panem Marianem Banasiem, obecnie ja tę funkcję sprawuję. W ramach Ministerstwa Finansów patrzymy, co jest możliwe, bo podniesienie pensji minimalnej oznacza też wzrost wydatków budżetowych w niektórych obszarach. Tak kwestia pozostaje otwarta, na razie czekamy na opinie Rady Dialogu Społecznego" - podkreślił premier.

W czerwca rząd zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło w 2020 roku do 2 450 zł z 2 250 zł obecnie obowiązujących, co oznacza to wzrost o 200 zł (8,9%) w stosunku do br. Rząd proponuje również podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 16 zł w 2020 r. z 14,7 zł w 2019 r.