Morawiecki: Porozumienie ws. budżetu UE zakłada 160 mld euro dla Polski

"Komisja Europejska i Rada Europejska razem z Grupą Wyszehradzką negocjowały najlepszy możliwy kontrakt dla całej Europy. Dla Polski to ok. 125 mld euro w dotacjach bezpośrednich" - powiedział Morawiecki na konferencji w Brukseli.

Zaznaczył, że "te dotacje razem z uprzywilejowanymi pożyczkami to ok. 160 mld euro dla Polski, a w cenach bieżących to ok. 750 mld zł".